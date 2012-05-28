День Алушты будут гулять 4 дня

В течение четырёх дней с 30 мая по 2 июня в Алуште будут отмечать 110-летие присвоения курорту статуса города, сообщает официальный сайт Алушты.

В эти дни запланировано большое количество общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. В частности, в рамках дня города состоится открытие доски почета и презентация обновленных набережных.

Краеведческий музей представит экспозицию «Монетный двор» и выставку изостудии «АНИС».

В Приморском парке устроят презентацию новых скульптурных объектов, а возле фонтана «Рыбак» покажут «Древние ремесла Алушты», будет открыта аллея живых скульптур, а также состоится представление на ходулях «Шоу великанов» и фестиваль воздушных шаров «Разноцветное лето».

Кроме того запланирован концерт Государственного ансамбля песни и танца «Ивушка» (г.Тамбов), фестиваль детского творчества «Зори Алушты» и гала-концерт X фестиваля творческой молодежи и студентов.

«В рамках проекта «Ночь кино» на сцене у Ротонды на экране будут демонстрировать фильмы, которые снимались в Алуште», - говорится в программе празднеств.

Также пройдет автопробег, мотошоу и выставка ретро автомобилей.

