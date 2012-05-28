В Симферополе прикрыли нелегальный игровой зал

«Подпольный» игровой зал обнаружили и закрыли в Симферополе сотрудники налоговой, из заведения изъято 18 игровых автоматов на сумму предварительной оценки 108 тысяч гривен, сообщает пресс-служба управления налоговой службы Крыма.

Игровой зал работал на одной из улиц крымской столицы «с соблюдением всех правил маскировки и с допуском клиентов по предварительному звонку».

Материалы по данному факту направлены в прокуратуру Симферополя для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 203-2 УК Украины.

