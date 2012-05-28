Двое парней на мотоцикле разбились в Симферополе

Двое молодых парней, жителей Симферополя 30 и 32 лет разбились на мотоцикле, на столичном проспекте Победы, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Авария произошла сегодня вполовину первого ночи в районе поворота на улицу Луговую.

Водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, в результате он и его пассажир погибли на месте.

