Двое парней на мотоцикле разбились в Симферополе

10:30, 28 мая 2012
Крым
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Мотоцикл налетел на бордюр

Двое молодых парней, жителей Симферополя 30 и 32 лет разбились на мотоцикле, на столичном проспекте Победы, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Авария произошла сегодня вполовину первого ночи  в районе поворота на улицу Луговую.

Водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, в результате  он и его пассажир погибли на месте.
 

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