Погода на вторник: на юге будут идти дожди

Шквалы до 20 метров в секунду

Во вторник в Карпатском регионе и южной части Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град. На остальной территории ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, сообщил Укргидрометцентр. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

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