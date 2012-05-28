В Севастополе вернули 7,8 млн грн долгов по зарплате

В Севастополе при вмешательстве прокуратуры с начала года ликвидированы долги по заработной плате на общую сумму 7,8 млн грн, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратурой города за 5 месяцев текущего года по результатам проверок возбуждены 5 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы и 3 дела – по фактам грубого нарушения трудового законодательства относительно трудоустройства.

За нарушение трудового законодательства по инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 21 должностное лицо предприятий, учреждений, организаций.

Общая задолженность по зарплате состоянием на 1 мая по городу составляла 8 млн 445 тыс. 800 грн. На протяжении апреля задолженность сократилась на 579 тыс. грн, или на 6,4%. На предприятиях-банкротах задолженность составляет 6 млн 962 тыс. 700 грн, или 80,5% от общей суммы задолженности.

