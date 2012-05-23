На месте "стены плача" могут создать молодежный центр

Общественный совет при Совете министров Крыма предлагает жителям республики принять участие в обсуждении вопроса по благоустройству улицы Карла Маркса, 16, где предполагается снести аварийные стены бывшего здания гостиницы «Астория», сообщила пресс-служба правительства Крыма.

В частности, участники заседания поддержали решение снести здание, так как оно утратило историческую ценность и может представлять угрозу жизни людей.

«Этот аварийный объект не просто не украшает столицу Крыма, но и угрожает жизни горожан. К такому выводу пришли все ответственные службы, в том числе МЧС и городская комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям», - подчеркнули участники внеочередного заседания.

Представители фонда социальных и творческих инициатив «Живая вода» высказали предложение создать на этом месте молодежный центр республиканского значения. «Молодежь могла собираться и заниматься общественной, творческой работой», - предложили представители организации.

Общественный совет при исполкоме Симферопольского горсовета 22 мая предложил снести здание бывшей гостиницы «Астория».

Верховый совет Крыма 23 мая выделил 320 тысяч гривен на снос стены.