"Крымприрода" позволит влиять на экоситуацию в республике

Создание предприятия «Крымприрода» позволит влиять на экологическую ситуацию в Крыму и контролировать ее состояние, считает президент Крымской академии наук, председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко.

В управлении предприятия будет работать уникальная лаборатория с современным оборудованием иностранного производства.

«Благодаря лаборатории мы будем знать, что делается в районе заводов, цементных производств, сбросов канализационных очистных сооружений, дымящих свалок, автотрасс с активным движением. Мы будем владеть ситуацией, будем предпринимать меры по созданию зон санитарной охраны, очистных сооружений, фильтров. Мы реально сможем повлиять на улучшение экологической обстановки в Крыму, а значит, сможем улучшать здоровье крымчан и приезжающих к нам гостей. Я удовлетворен тем, что этому проекту дан ход», - отметил Виктор Тарасенко.

Подобного мнения придерживается и депутат крымского парламента, председатель правления завода «Фиолент» Александр Баталин.

«Будет государственный контроль над предприятием. Для всех крымчан чрезвычайно важно, чтобы Крым был экологически чистым. Не надо этот вопрос политизировать, нужно исходить из реалий сегодняшнего дня», - полагает депутат.

Он подчеркнул, что оппоненты создания «Крымприроды» на заседании парламента Крыма продемонстрировали свою неосведомленность в данном вопросе.«Я читал эти документы, я с ними знаком, я присутствовал, когда их обсуждали на правительстве. У меня никаких вопросов нет. Я голосовал однозначно "за". Этот орган важен и нужен», - сказал Баталин

В свою очередь, доцент кафедры геоэкологии Географического факультета ТНУ им. Вернадского, замначальника директора Центра заповедных дел Украины Александр Лычак отметил, что в рамках создания предприятия можно формировать научные кадры, ориентированные на выполнение конкретного вида работ и исследований.

«Наличие такой самостоятельной структуры, ориентированной непосредственно на научно-практические исследования в сфере экологии, позволит сформировать интеллектуальное ядро, которое в будущем может стать основой более широкой мониторинговой сети в Крыму», - считает ученый.

Верховный совет Крыма 23 мая утвердил создание крымского республиканского предприятия «Крымприрода».

По материалам КИА