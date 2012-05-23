Завтра в Украине похолодает

Завтра, 24 мая, в Украине ожидаются дожди и незначительное снижение температуры воздуха. Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, в восточных, южных, Днепропетровской, Закарпатской и прикарпатских областях кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные дожди, в отдельных районах град; на остальной территории местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 12-17°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

Сегодня, 23 мая, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 18-24°.