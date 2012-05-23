В Крыму создадут предприятие за контролем природы

Верховная Рада Крыма согласовала Совету министров автономии создание Крымского республиканского предприятия «Крымприрода», решение принято депутатами 23 мая на заседании парламента.

В частности, «Крымприрода» будет заниматься лабораторными исследованиями и мониторингом источников загрязнения земель, недр, водных объектов, атмосферного воздуха; проектированием, строительством объектов, выполнением научно-исследовательских работ по вопросам охраны окружающей природной среды.

Кроме того на предприятие будут возложены функции предоставления консультаций по вопросам разработки природоохранных программ, информационных услуг, функционирования Орхусского центра.

