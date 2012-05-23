В Крыму создадут предприятие за контролем природы
16:56, 23 мая 2012Крым
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«Крымприрода»
Верховная Рада Крыма согласовала Совету министров автономии создание Крымского республиканского предприятия «Крымприрода», решение принято депутатами 23 мая на заседании парламента.
В частности, «Крымприрода» будет заниматься лабораторными исследованиями и мониторингом источников загрязнения земель, недр, водных объектов, атмосферного воздуха; проектированием, строительством объектов, выполнением научно-исследовательских работ по вопросам охраны окружающей природной среды.
Кроме того на предприятие будут возложены функции предоставления консультаций по вопросам разработки природоохранных программ, информационных услуг, функционирования Орхусского центра.
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