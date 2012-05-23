Крымский центр занятости «переплатил» за оборудование

Уголовное дело

Прокуратура Киевского района Симферополя возбудила уголовное дело по факту закупки Крымским центром профессионально-технического образования Госслужбы занятости оборудование по завышенной цене, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Государству нанесен ущерб в размере почти 250 тыс.грн. «Центр заплатил необоснованно высокую сумму за товар в результате допущенных нарушений при проведении тендерных процедур», - сообщили в пресс-службе. В уголовном деле проводится следствие.



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