Крымский центр занятости «переплатил» за оборудование
16:52, 23 мая 2012Крым
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Уголовное дело
Прокуратура Киевского района Симферополя возбудила уголовное дело по факту закупки Крымским центром профессионально-технического образования Госслужбы занятости оборудование по завышенной цене, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Государству нанесен ущерб в размере почти 250 тыс.грн.
«Центр заплатил необоснованно высокую сумму за товар в результате допущенных нарушений при проведении тендерных процедур», - сообщили в пресс-службе.
В уголовном деле проводится следствие.
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