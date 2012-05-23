Могилев выйдет на работу через 4 дня
16:47, 23 мая 2012Крым
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Информирует Константинов
Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев вернется к исполнению своих обязанностей в понедельник, 28 мая, сообщил журналистам крымский спикер Владимир Константинов.
«Я связывался с ним по телефону, и всем объявляю – в понедельник он будет на работе полон сил и здоров», – сказал Владимир Константинов.
Глава крымского правительства Анатолий Могилев находится на лечении с 16 мая.
По материалам КИА.
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