Могилев выйдет на работу через 4 дня

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев вернется к исполнению своих обязанностей в понедельник, 28 мая, сообщил журналистам крымский спикер Владимир Константинов.

«Я связывался с ним по телефону, и всем объявляю – в понедельник он будет на работе полон сил и здоров», – сказал Владимир Константинов.

Глава крымского правительства Анатолий Могилев находится на лечении с 16 мая.

По материалам КИА.

