За незаконную продажу гостиницы чиновнику из Крыма грозит 10 лет

Чиновник одного из сельских советов Крыма незаконно продал гостиницу-столовую, находящуюся в коммунальной собственности и занизил стоимость объекта, нанеся, таким образом, ущерб государству на 120 тысяч гривен, сообщает пресс-служба крымского управления милиции.

В июне 2010 года чиновник заключил договор купли-продажи нежилого помещения с руководством одного из крымских университетов. Тендер был проведен формально - в торгах участвовал всего один участник.

«Фактически вопрос о реализации данного помещения на сессию вынесен не был. Соответствующий документ, а именно решение сессии сельского совета, оказался фиктивным», - сообщает пресс-служба. - Реальная стоимость гостиницы-столовой составляет более 200 тысяч гривен, а продали ее намного дешевле».

Прокуратура возбудила уголовное дело, предприимчивому чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

