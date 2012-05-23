90 тысяч детей отдохнут в Крыму

В 2012 году на организацию оздоровления и отдыха детей в Крыму планируется выделить 24,4 млн грн., за счет этих средств планируется оздоровить 91 тыс. детей, что составляет 55% от общего количества детей школьного возраста, сообщает курортно-информационный центр Крыма.

В специализированных детских лечебно-оздоровительных учреждениях Крыма оздоровят 3,5 тыс. детей.

Возможность оздоровиться получат 32 тыс. детей льготных категорий, в том числе 389 детей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

При этом за счет средств республиканского бюджета предполагается оздоровить 100% детей – воспитанников детских домов семейного типа, приемных семей.

С июня начнут работу 611 объектов оздоровления и отдыха детей, в том числе 89 – загородных, 472 – лагеря дневного пребывания, 32 – лагеря труда и отдыха и 11 палаточных лагерей.

