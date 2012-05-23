В бюджет Крыма внесли изменения

15:55, 23 мая 2012
Крым
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Решение сессии

Депутаты Верховной Рады Крыма приняли постановление о внесении изменений в бюджет республики на 2012 год, решение принято 23 мая на очередном пленарном заседании.

Изменения внесены в связи с распределением дополнительных межбюджетных трансфертов из Госбюджета Украины в общей сумме 152 млн.грн, сообщает пресс-служба крымского парламента.

Из Госбюджета Крыма выделены дополнительные дотации: 14,3 млн.грн. -  на улучшение предоставления социальных услуг наиболее незащищенным слоям населения;  62,9 млн.грн. - на оплату труда работников бюджетных учреждений;  50,9 млн.грн. - на стимулирование местных органов власти за перевыполнение годовых расчетных объемов налога на прибыль предприятий и акцизного налога.
 

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