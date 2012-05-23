В бюджет Крыма внесли изменения

Депутаты Верховной Рады Крыма приняли постановление о внесении изменений в бюджет республики на 2012 год, решение принято 23 мая на очередном пленарном заседании.

Изменения внесены в связи с распределением дополнительных межбюджетных трансфертов из Госбюджета Украины в общей сумме 152 млн.грн, сообщает пресс-служба крымского парламента.

Из Госбюджета Крыма выделены дополнительные дотации: 14,3 млн.грн. - на улучшение предоставления социальных услуг наиболее незащищенным слоям населения; 62,9 млн.грн. - на оплату труда работников бюджетных учреждений; 50,9 млн.грн. - на стимулирование местных органов власти за перевыполнение годовых расчетных объемов налога на прибыль предприятий и акцизного налога.

