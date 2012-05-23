"Скорая" не приняла вызов от подростков в Алуште

15:05, 23 мая 2012
Крым
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За дело взялась прокуратура

В Алуште врачи скорой помощи отказались выехать на вызов к травмированному ребенку из-за того что в «скорую»  обратились несовершеннолетние друзья пострадавшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Прокуратура Алушты начала проверку инцидента после того как информация о случившемся появилась в рядке крымских СМИ.

«На сегодня подтверждаются обстоятельства, изложенные в публикациях. Действительно, медработник, который принял вызов, попросил подтверждения взрослыми факта травмирования юного велосипедиста и того, что он нуждается в медицинской помощи», - сообщили в прокуратуре.

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