"Скорая" не приняла вызов от подростков в Алуште
15:05, 23 мая 2012Крым
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За дело взялась прокуратура
В Алуште врачи скорой помощи отказались выехать на вызов к травмированному ребенку из-за того что в «скорую» обратились несовершеннолетние друзья пострадавшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Прокуратура Алушты начала проверку инцидента после того как информация о случившемся появилась в рядке крымских СМИ.
«На сегодня подтверждаются обстоятельства, изложенные в публикациях. Действительно, медработник, который принял вызов, попросил подтверждения взрослыми факта травмирования юного велосипедиста и того, что он нуждается в медицинской помощи», - сообщили в прокуратуре.
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