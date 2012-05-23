Крымскому центру подготовки космонавтов СССР – 80 лет

Государственный научно - испытательный центр Вооруженных Сил Украины празднует 80-ю годовщину, торжества состоятся в пятницу, 25 мая в поселке Приморское ( Феодосия), сообщает крымский региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.

«Центр занимался подготовкой космонавтов СССР, морскими и полигонными испытаниями вооружений и секретной военной техники. Сегодня - единственный на территории Украины мощный коллектив военных испытателей и научных работников. Это - школа высшего пилотажа, центр научных исследований, летных испытаний», - сообщает пресс-служба.

В свое время подготовку в Центре прошли летчики-испытатели, космонавты Союза Юрий Гагарин, Герман Титов, Георгий Береговой, Владимир Комаров, Валентина Терешкова.

В центре разрабатывались и готовились полеты кораблей "Восток", межпланетных станций "Марс", "Луна", "Венера", ракетно-космических систем "Зонд" для дальних межпланетных полетов, проект ракетного комплекса "Союз" и т.п.

За времена независимой Украины парашютисты-испытатели Центра участвовали в десантировании парашютистов на Северный полюс в составе экспедиции "Украина. Северный полюс - 2000".

На торжества ждут представителей Министерства обороны Украины, Командования Воздушных Сил, летчиков-испытателей, ветеранов.

В программе праздника выступления парашютистов, спецподразделения СБУ "Альфа", морской пехоты.

