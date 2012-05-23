Аферисты развели крымского предпринимателя на 14 тыс грн

Сакский горотдел милиции разыскивает группу мошенников, которые обманным путем выманили у предпринимателя оргтехнику на 14 тысяч гривен, сообщает пресс-служба крымского управления МВД.

Частный предприниматель в телефонном режиме от имени администрации Сакской райбольницы получил заказ на приобретение компьютерной техники. Доставив технику к зданию больницы, к мужчине вышла женщина в белом халате и попросила показать товар.

«В этот момент на мобильный предпринимателя позвонили человек, представившийся бухгалтером больницы, и попросил его срочно зайти в бухгалтерию для осуществления расчета, - сообщает пресс-служба. - Симферополец оставил товар под присмотром «медика» и направился в административное здание больницы. Каково же было его изумление, когда в бухгалтерии ему сообщили, что никто ничего о заказе не знает».

По возвращению к машине мужчина обнаружил пропажу техники, а именно 4 ноутбуков и монитора.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей аферистов.