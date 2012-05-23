В Евпатории появятся переносные туалеты

Четыре новых общественных сборно-разборных туалета планируют установить в Евпатории в начале курортного сезона, по результатам тендера стоимость туалетов составила 400 тыс грн, сообщает пресс-служба исполкома.

Каждый туалет представляет собой металлическую конструкцию на четыре кабинки с отдельными рукомойниками в мужском и женском отделениях.

«Преимуществом новых конструкций является то, что они могут быть переносными. Главное условие для этого – наличие коммуникаций», - сообщили в пресс-службе.

Один из туалетов будет установлен в парке им. Фрунзе, места для других пока определяются