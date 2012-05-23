К юбилею брата Айвазовского в Феодосии открыли выставку

К 200-летнему юбилею со дня рождения ученого, архиепископа Габриэла Айвазовского в Феодосийском музее древностей открылась выставка «Габриэл Айвазовский и Халибовское училище: материалы из фондов музея», сообщает курортно-информационный центр.

На выставке представлены копии документов об учреждении училища, подлинник журнала «Радуга» 1860 года, фотографии и уникальная книга «История Крыма», написанная на армянском языке в 1865 году.

«Уникальность книги состоит в том, что она была напечатана в типографии Халибовского училища и является библиографической редкостью», - сообщает центр.

Габриэл Айвазовский – армянский архиепископ, ученый, историк, брат известного художника Ивана Айвазовского. Родился в Феодосии в 1812 году.

Халибовское училище построено на средства нахичеванского градоначальника, купца и общественного деятеля Арутюна Халибова. В 1858 году в создании училища принимал активное участие крымский ученый Г.Айвазовский, а в 1865 году он стал директором национального армянского училища, которое проработало до 1871 года.