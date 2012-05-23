Крымские правоохранители готовятся к операции «Мак-2012»

Оперативно-профилактическая операция «Мак-2012» пройдет на территории Крыма с 1 июня по 30 сентября, сообщает пресс-служба крымского управления МВД Украины.

Цель операции — противодействие незаконному обороту наркотиков, пресечение фактов незаконного посева и выращивания наркосодержащих растений.

В ходе подготовительного этапа операции сотрудники Сакского горотдела милиции выявили на приусадебных участках двух местных жителей 443 куста конопли.

«Уважаемые граждане! Все, кто владеет информацией о незаконных посевах конопли и мака, сообщайте об этом в милицию по телефону доверия: (06563) 2-63-92 или 102. Конфиденциальность гарантируется», - говорится в сообщении пресс-службы.