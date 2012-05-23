Керченский судоремонтный завод уйдет с молотка

Торги назначили на июль

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже целостного имущественного комплекса государственного предприятия ”Керченский судоремонтный завод” (Керчь, Крым), сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации". Начальная стоимость пакета акций составляет (с НДС) 31 миллион 312 тысяч гривен (в том числе НДС - 5 млн 219 тыс. гривен). Конкурс по продаже акций завода состоится 12 июля. "Керченский судоремонтный завод" занимается ремонтом судов различного назначения, строительством маломерных судов, производством продукции машиностроения. Убыток предприятия по итогам первого квартала 2012 года составил 1 млн 260 тыс. гривен, кредиторская задолженность - 23,9 млн гривен, дебиторская - 1,4 млн гривен, стоимость активов - 29 млн гривен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter