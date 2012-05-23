В Евпатории ночью горел рынок
10:29, 23 мая 2012Крым
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Площадь пожара - 250 "квадратов"
Крытый павильон с продуктами горел на территории рынка ночью в Евпатории, площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация об инциденте на улице Дмитрия Ульянова поступила к спасателям в 00.45.
"Огонь уничтожил конструкции металлической кровли, холодильное оборудование, продукты. Повреждены стены, потолок", - говорится в пресс-релизе.
Бойцы МЧС ликвидировали пожар в 02.10.
Его причина и убыток устанавливаются.
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