В Евпатории ночью горел рынок

Площадь пожара - 250 "квадратов"

Крытый павильон с продуктами горел на территории рынка ночью в Евпатории, площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Информация об инциденте на улице Дмитрия Ульянова поступила к спасателям в 00.45. "Огонь уничтожил конструкции металлической кровли, холодильное оборудование, продукты. Повреждены стены, потолок", - говорится в пресс-релизе. Бойцы МЧС ликвидировали пожар в 02.10. Его причина и убыток устанавливаются.

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