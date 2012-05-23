Крымчанку задавил автомобиль
10:08, 23 мая 2012Крым
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Убийца смылся с места аварии
Жительница Крыма погибла в результате наезда автомобиля, водитель скрылся с места происшествия. Авария произошла поздно вечером 22 мая в Бахчисарайском районе полуострова, сообщила пресс-служба крымской ГАИ.
"Водитель неустановленного автомобиля двигался по дороге Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, в селе Новопавловка совершил наезд на пешехода, которая внезапно вышла на проезжую часть. Шофер место ДТП оставил", - говорится в пресс-релизе.
Скончалась 35-летняя женщина. Она жила в бахчисарайском селе Скалистое.
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