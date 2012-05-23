195-летие Айвазовского отметят на госуровне

Верховная рада Украины решила отмечать 195-летие от дня рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского на государственном уровне. За проголосовали 256 депутатов из 293, зарегистрированных в сессионном зале во вторник вечером.

Юбилей будет 17 июля.

Кабинет министров Украины должен создать оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий.

Планируется проведение галереями, музеями, библиотеками тематических выставок, посвященных жизни, деятельности и творчеству Айвазовского, а учебными заведениями - научных конференций.

Совету министров Крыма, властям Феодосии и Севастополя рекомендуют подготовить и провести мероприятия по празднованию 195-летия Айвазовского.

Кроме того, парламент советует «Укрпочте» выпустить серию почтовых марок, посвященных художнику.