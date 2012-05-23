Участникам обороны Севастополя повысили пожизненные стипендии

Городской совет Севастополя повысил с 30 до 50% от прожиточного минимума для неработоспособных граждан пожизненную ежемесячную стипендию участникам обороны города - с 246 до 411 гривны.

В настоящее время список получателей городских пожизненных стипендий составляет 145 человек. Прием документов на составление списка продолжится до конца года.

При прожиточном минимуме для граждан, которые потеряли работоспособность, равному 822 гривнам, размер увеличенной пожизненной стипендии с мая будет составлять 411 гривен на одного человека.