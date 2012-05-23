Google грозит рекордный штраф

Google рискует заплатить рекордные 3 млрд евро за использование своего доминирующего положения в области интернет-поиска в Европе.

Еврокомиссия завершила расследование в отношении Google, которое началось еще в ноябре 2010 года. Тогда жалобы операторов сайтов сравнительного поиска цен по товарам и услугам Foundem, Ciao! от поисковика Bing, купленного Microsoft в 2008 году, и французской интернет-компании 1PlusV приобрели официальный статус расследования. Позднее к ним присоединились еще 13 компаний (среди них Microsoft, TripAdvisor, Opodo, eDreams), обвинивших Google в манипулировании результатами поиска, чтобы продвигать свою рекламу, пишет "Коммерсант-Украина".

По словам комиссара Евросоюза по антимонопольной политике Хоакина Альмунии, Еврокомиссия направила в адрес Google письмо с требованием пересмотреть подходы к размещению рекламы конкурентов в течение нескольких недель.

У Google, контролирующей в Европе около 90% рынка поиска (за исключением России и Чехии, где сильные позиции у местных "Яндекса" и Seznam), два пути — либо пойти на существенные изменения в своей политике по отношению к другим игрокам на интернет-рынке, либо заплатить штраф. Еврокомиссия имеет право штрафовать компании, которые нарушают правила ЕС, на 10% годовой выручки. В случае Google штраф может составить $3,8 млрд, или 2,9 млрд евро по текущему курсу, что станет рекордом. В 2008 году Еврокомиссия оштрафовала Microsoft на 899 млн евро за неисполнение предписания поделиться с конкурентами исходным кодом серверной операционной системы, а в 2009 году штраф в 1,06 млрд евро был наложен на Intel: та предлагала клиентам скидки за отказ от использования продукции конкурирующей AMD. Представитель Google Эл Верни заявил, что компания не согласна с выводами ЕС.