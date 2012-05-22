Ремонт гимназии обошелся на 800 тысяч гривен дороже

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту завышения на 840 тысяч гривен стоимости реставрации здания гимназии №1 Симферополя, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

"Как установлено в ходе проверки соблюдения требований бюджетного законодательства, при проведении реставрации гимназии подрядчик включил в акты выполненных работ те из них, которые фактически не были выполнены. Таким образом общество с ограниченной ответственностью незаконно завладело деньгами", - говорится в пресс-релизе.

Дело открыли по статьям 364 и 366 Уголовного кодекса - "злоупотребление служебным положением" и "должностная подделка".