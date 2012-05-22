Лишь 1% тендеров в Крыму проверяют антимонопольщики

Прокуратура Крыма заявляет, что проверки территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) охватывают лишь один процент тендеров в регионе, и требует от АМКУ организовать нормальную работу, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Во время проверки установлены факты неподобающего осуществления полномочий антимонопольщиками, в частности, в соблюдении экономической конкуренции при проведении госзакупок. В отделение Антимонопольного комитета внесено представление об устранении нарушений", - говорится в пресс-релизе.

В 2012 году в Крыму прокуратура возбудила 17 уголовных дел о нарушениях при осуществлении тендерных процедур, убытки составляют почти 7 миллионов гривен.