Лишь 1% тендеров в Крыму проверяют антимонопольщики
17:43, 22 мая 2012Крым
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Прокуратура возмущена
Прокуратура Крыма заявляет, что проверки территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) охватывают лишь один процент тендеров в регионе, и требует от АМКУ организовать нормальную работу, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Во время проверки установлены факты неподобающего осуществления полномочий антимонопольщиками, в частности, в соблюдении экономической конкуренции при проведении госзакупок. В отделение Антимонопольного комитета внесено представление об устранении нарушений", - говорится в пресс-релизе.
В 2012 году в Крыму прокуратура возбудила 17 уголовных дел о нарушениях при осуществлении тендерных процедур, убытки составляют почти 7 миллионов гривен.
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