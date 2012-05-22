На Троицу украинцы будут отдыхать три дня

Жители Украины будут отдыхать в начале лета три дня, 2-4 июня, поскольку большой церковный праздник Троица приходится на воскресенье, 3 июня.

Согласно статье 67 Кодекса законов о труде Украины, в случае, когда праздничный день совпадает с выходным, то выходной переносится на следующий день после праздничного.

День святой Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи, вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов.

В этот праздник принято украшать дома и храмы зелеными веточками, обычно березовыми, а также цветами.