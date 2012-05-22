В Херсонесе устроят фестиваль винного искусства

В Севастополе, на территории музея-заповедника ”Херсонес Таврический”, с 23 по 25 августа пройдет международный фестиваль винного искусства Art Wine Fest и вручение ежегодной премии Art Wine Awards, сообщила Анна Горкун - исполнительный директор корпорации "Первый национальный винодельческий холдинг" (ПНВХ), одного из соорганизаторов фестиваля.

"Особенность фестиваля - это формат его проведения: это не выставка-ярмарка, это не реклама торговой марки, это комплексное мероприятие, целью которого является воссоздание и приумножение славы отечественного виноделия. Также мы хотим просветить потребителя о том, что такое вино, какая должна быть правильная культура потребления", - сообщила Горкун на пресс-конференции в УНИАН.

В ходе трех дней фестиваля запланированы различные шоу, перфомансы, выставки, ярмарки.

В фестивале примут участие как украинские, так и иностранные производители вина, состоится подписание "Декларации вина". "Надеемся, что производители, создав, разработав и подписав такой документ, смогут зафиксировать основные принципы, которые они обязуются придерживаться как в производственном процессе, так и в своей стратегии развития", - сказала Горкун.

В конце фестиваля состоится вручение ежегодной премии винного искусства Art Wine Awards - награждение людей, которые принимают участие в производстве вина от посадки лозы до выпуска готовой продукции.

Горкун выразила надежду, что в фестивале примут участие не менее 50 производителей, и его посетит около 30 тысяч гостей.

Генеральный директор ассоциации "Украинское бюро винограда и вина", соорганизатора фестиваля, Игорь Николин отметил, что проведение таких фестивалей способствует продвижению украинского вина, формированию культуры потребления вина, а в этом направлении Украина серьезно отстает от европейских стран.