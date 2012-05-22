В Крыму построят вольер для разведения диких животных
15:43, 22 мая 2012Крым
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Планы лесничих
Государственное агентство лесных ресурсов намерено до конца года построить в охотничьих хозяйствах 6 регионов страны, в том числе в Крыму, вольеры для разведения диких животных, сообщила пресс-служба ведомства.
Площадь вольеров составит от 200 до 250 гектаров.
Помимо Крыма, они появятся в Волынской, Житомирской, Киевской, Ривненской и Сумской областях.
"Самыми удачными видами для разведения в вольерах в Украине являются дикий кабан, олень европейский, олень пятнистый и лань", - говорит председатель Гослесресурсов Виктор Сивец.
Ежегодно в природу хотят выпускать не менее 300 животных.
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