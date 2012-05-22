В Крыму построят вольер для разведения диких животных

Государственное агентство лесных ресурсов намерено до конца года построить в охотничьих хозяйствах 6 регионов страны, в том числе в Крыму, вольеры для разведения диких животных, сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь вольеров составит от 200 до 250 гектаров.

Помимо Крыма, они появятся в Волынской, Житомирской, Киевской, Ривненской и Сумской областях.

"Самыми удачными видами для разведения в вольерах в Украине являются дикий кабан, олень европейский, олень пятнистый и лань", - говорит председатель Гослесресурсов Виктор Сивец.

Ежегодно в природу хотят выпускать не менее 300 животных.