Австралия упростила процедуру оформления виз для украинцев

Австралия отменила требование к гражданам Украины предоставлять оригинал заграничного паспорта в посольство для оформления визы, сообщил руководитель пресс-службы МИД Александр Дикусаров на брифинге во вторник.

«МИД Австралии изменил процедуру оформления виз для граждан Украины в Посольстве Австралии в РФ. Так, гражданам Украины больше не нужно направлять оригиналы паспортов в Посольство Австралии в РФ», - сказал он.

По словам Дикусарова, по результатам рассмотрения визового ходатайства заявителю будет направлено сообщение о выдаче визы, которое он сможет предъявить авиаперевозчику при вылете из Украины.

Персонал авиалинии будет проводить автоматический контроль наличия визы у пассажира во время процедуры регистрации на рейс.