Украинцы считают себя умными скупердяями (опрос)

Рядовой украинец – умный, образованный, работящий и предприимчивый, но, в то же время, высокомерный, грубый, зависимый и скупой, сообщил научный директор Института прав человека и предотвращения ксенофобии и антисемитизма (IHRPEX) Сергей Литвинов, представляя результаты социологического исследования "Регионы Украины в образах и стереотипах массового сознания" на пресс-конференции в УНИАН.

"Конечно, это субъективное представление самих украинцев. Они хотели бы, очевидно, быть такими и такими себя представляют", - прокомментировал Литвинов положительные качества, которые выделили участники опроса.

Согласно исследованию, жителей западных регионов считают патриотичными и религиозными. Жителям центрального региона свойственны толерантность, доброта и честность. Жители юго-востока -законопослушные, щедрые, гостеприимные и работящие.

При этом Литвинов отметил, что Крым и Киев оказались близкими по стереотипам о населении. Их жителей другие украинцы наделяют активностью, силой, скоростью, деятельностью и рассудительностью.

Также исследование показало, что украинцы лучше всех относятся к жителям центрального региона и Киева. При этом самое плохое отношение к тем, кто проживает в юго-восточном регионе.

На вопрос, политические взгляды жителей какого региона больше всего отличаются от ваших собственных, каждый второй респондент с запада указал, что это юго-восток, 39,7% назвали Крым, а в центре, на юго-востоке и в Крыму назвали запад.

Социсследование провел Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу IHRPEX. Полевой этап проходил с 12 по 16 апреля в 110 населенных пунктах во всех областях Украины и в АР Крым. В рамках опроса методом личного интервью было заполнено 1019 анкет.