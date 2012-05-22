4 беглецов вернули в детдом

Сотрудники милиции нашли в Симферополе четырех воспитанников симферопольского детского дома 12-14 лет, которые 18 мая сбежали из санатория в южнобережном поселке Симеиз, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Оперативники прочесали места, куда дети могли пойти дети - набережную, парки, лес, а также общались с водителями междугородных маршруток.

"Дети добрались до ялтинского автовокзала, там пересели на междугородный троллейбус и выехали в сторону Симферополя. У одной беглянки там живет бабушка. Девочка гостила у родственницы, она же рассказала, где находятся остальные путешественники. Мальчуганов удалось задержать в симферопольском парке. Беглецов вернули в детдом", - говорится в пресс-релизе.