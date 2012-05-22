Суд вернул землю "Массандре"

Всего-то полгектара

Хозяйственный суд Крыма признал недействительным решение Ялтинского городского совета, который прекратил право пользования 0,64 гектарами земли государственному предприятию «Гурзуф», которое входит в структуру национального производственно-аграрного объединения «Массандра», сообщила пресс-служба прокуратуры республики. «Удовлетворяя исковые требования надзорного ведомства, суд согласился с доводами прокуратуры об отсутствии у органа местного самоуправления полномочий по распоряжению землями государственных предприятий», - говорится в пресс-релизе. Участок подлежит возврату «Гурзуфу».

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