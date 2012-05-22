Суд вернул землю "Массандре"
14:26, 22 мая 2012Крым
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Всего-то полгектара
Хозяйственный суд Крыма признал недействительным решение Ялтинского городского совета, который прекратил право пользования 0,64 гектарами земли государственному предприятию «Гурзуф», которое входит в структуру национального производственно-аграрного объединения «Массандра», сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
«Удовлетворяя исковые требования надзорного ведомства, суд согласился с доводами прокуратуры об отсутствии у органа местного самоуправления полномочий по распоряжению землями государственных предприятий», - говорится в пресс-релизе.
Участок подлежит возврату «Гурзуфу».
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