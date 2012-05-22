2,4 тысячи крымчан получили шанс утроиться на работу

2 409 человек получили приглашение на работу или на собеседование, а также обменялись с работодателями контактными данными - таковы результаты первой всекрымской ярмарки вакансий, сообщила пресс-служба правительства Крыма.

Всего на ярмарке, которая прошла в субботу в Симферополе, предлагали 8 230 вакансий, из них 1 610 - в регионах Украины.

«Наиболее востребованными профессиями были экономисты, менеджеры по торговле, художники-оформители, охранники, няни, помощники по хозяйству для работы на дому, работники банков, администраторы в гостинице, повара», - отмечает пресс-служба.

В ярмарке, организованной по инициативе крымского премьера Анатолия Могилева, участвовали почти 70 работодателей. Каждый побеседовал приблизительно с сотней соискателей.