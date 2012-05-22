Учения "Фарватер мира" начались в Севастополе

Совместные российско-украинские командно-штабныя учения "Фарватер мира" начались во вторник в Севастополе, сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

В них задействовали 11 боевых кораблей и судов двух стран, 6 самолётов и вертолётов, более 20 единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники, а также объединенный медицинский отряд.

В программе - оказание помощи аварийному высокобортному надводному кораблю, получившему повреждения корпуса; поиск и спасение личного состава с использованием морской авиации; спасение экипажа аварийной подлодки; оказание медпомощи пострадавшим.

В этому году учениями руководит первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Елисеев, заместителем руководителя учения является начальник штаба - первый заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Александр Троян.

Учение продлятся до 25 мая.

"Фарватер мира" проводился в 1997, 1999, 2001, 2003, 2010 и 2011 годах.