Алупкой поруководит сын вице-мэра Ялты

Городской совет Алупки на внеочередной сессии во вторник принял отставку членов Партии регионов - мэра Виктора Толстонога и секретаря горсовета Павла Постникова. Руководить городом, где проживают около 9 тысяч человек, до выборов мэра будет 27-летний "регионал" Дмитрий Карнаух: он назначен секретарем горсовета.

Карнаух занимается большим теннисом, является призером чемпионатов Украины, мастером спорта, окончил ТНУ имени Вернадского по специальности "правоведение". Последнее место работы - помощник мэра Ялты. Карнаух является сыном вице-мэра Ялты Сергея Карнауха.

Крымская организация Партии регионов на прошлой неделе рекомендовала фракции ПР в городском совете Алупки освободить от должности Толстонога и Постникова.

Ранее в мае суд Ялты признал их виновными в совершении административных коррупционных правонарушений и назначил наказание в виде штрафа: мэру - 3 400 гривен, секретарю - 2 550 гривен. Мэр был единственным владельцем двух частных предприятий, которые за прошлый год получили почти 2 млн гривен дохода. Секретарь бесплатно больше полугода жил в санатории Министерства здравоохранения Украины.