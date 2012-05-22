В Черноморской впадине зарегистрировано землетрясение

Крымская сеть станций зарегистрировала одно местное землетрясение в Черноморской впадине с магнитудой 1.8, что соответствует интенсивности в эпицентре 1.5 баллам, землетрясение зафиксировано в период с 11 по 18 мая, сообщает пресс-служба Республиканского комитета по строительству и архитектуре.

В ближней зоне зарегистрировано 2 землетрясения из района Эгейского моря (магнитуды 3.7 и 4.3, интенсивности в эпицентре 4 и 5 баллов соответственно). В западной Турции произошло одно слабое землетрясение с магнитудой 3.2 (интенсивность в эпицентре 4 балла).

«Аномалий в деформационных полях, указывающих на подготовку сильного землетрясения в Крыму, не выявлено», - отметили в пресс-службе.

