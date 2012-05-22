В музее под Киевом устроят крымскотатарский фестиваль

Фольклорный фестиваль крымскотатарского искусства «Эгридал» планируют провести 26-27 мая на территории Музея народного быта и архитектуры Украины в селе Пирогово под Киевом, сообщают организаторы фестиваля.

В программе - выступление фольклорных ансамблей «Мерджан», «Джемиле», заслуженных артистов Крыма Рустема Меметова и Гулизар Бекировой.

Кроме того, запланирована выставка-продажа произведений декоративного искусства крымскотатарских мастеров - керамика, вышивка, ткачество, ювелирные изделия, изделия из войлока, изделия из металла.

«Будут мастер-классы по 4-м видам керамических технологий, по 3-м разновидностям вышивки, по изготовлению ювелирных филигранных изделий, по изготовлению чеканной посуды из меди, по изготовлению войлока и по ткачеству килимов», - сообщили организаторы.

Также в программе - показ национальных костюмов, выставка кукол, продажа книг по истории и культуре крымских татар.

Фестиваль организовало творческое объединение «Чатыр-Даг».