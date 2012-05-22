Россиянка пыталась вывезти из Крыма швейцарские часы

Сотрудники таможни обнаружили и изъяли у гражданки России швейцарские часы, которые женщина, незадекларировав, пыталась пронести в самолет „Симферополь-Москва”, сообщила пресс-служба крымской таможни.

“Пассажирка избрала упрощенный режим контроля, но с помощью технических средств таможенного контроля выявлено карманные часы из белого металла швейцарской торговой марки „С.FLEURY”, - сообщили в пресс-службе. - Ориентировочная дата создания часов конец XIX - начало ХХ века. Найденная в чемодане вещь может представлять историческую и культурную ценность”.

Сотрудники таможенного поста составили протокол о нарушении таможенных правил.

Судьбу часов решит суд после культурологической экспертизы.