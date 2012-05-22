Севастопольские лифты больше некому обслуживать

10:00, 22 мая 2012
Крым
0 0

16 подъемников стали

Государственная инспекция по надзору в строительстве, котлонадзоре и за подъемными сооружениями по Крыму и Севастополю запретила обслуживать лифты  в многоэтажных домах Севастополя коммунальному предприятию «Севлифт», сообщает пресс-служба инспекции. 

«Срок действия разрешительных  документов обслуживающей организации давно истек, - отметили в пресс-службе. - Также  опломбированы 16 наиболее устаревших  лифтов города, которые не прошли обязательное периодическое техосвидетельствование».

Директор КП «Севлифт» привлечен к административной ответственности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter