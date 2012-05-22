Севастопольские лифты больше некому обслуживать
10:00, 22 мая 2012Крым
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16 подъемников стали
Государственная инспекция по надзору в строительстве, котлонадзоре и за подъемными сооружениями по Крыму и Севастополю запретила обслуживать лифты в многоэтажных домах Севастополя коммунальному предприятию «Севлифт», сообщает пресс-служба инспекции.
«Срок действия разрешительных документов обслуживающей организации давно истек, - отметили в пресс-службе. - Также опломбированы 16 наиболее устаревших лифтов города, которые не прошли обязательное периодическое техосвидетельствование».
Директор КП «Севлифт» привлечен к административной ответственности.
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