Севастопольские лифты больше некому обслуживать

Государственная инспекция по надзору в строительстве, котлонадзоре и за подъемными сооружениями по Крыму и Севастополю запретила обслуживать лифты в многоэтажных домах Севастополя коммунальному предприятию «Севлифт», сообщает пресс-служба инспекции.



«Срок действия разрешительных документов обслуживающей организации давно истек, - отметили в пресс-службе. - Также опломбированы 16 наиболее устаревших лифтов города, которые не прошли обязательное периодическое техосвидетельствование».

Директор КП «Севлифт» привлечен к административной ответственности.