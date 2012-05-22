В Ялте станцуют восточные красавицы со всего мира
09:00, 22 мая 2012Крым
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«Бастэт-2012»
Фестиваль восточного танца «Бастэт» планируют провести в Ялте с 1 по 3 июня, сообщает пресс-служба исполкома города.
В программе фестиваля мастер-классы, конкурсная программа, гала-концерт.
«В этом году гала-концерт будет проходить в виде театрализованного спектакля. А его изюминкой станет розыгрыш среди зрителей призов и подарков от многочисленных партнеров мероприятия», - сообщили в пресс-службе.
В составе судейской команды Soraya (Египет), Dareen (Дубаи), Hannan (Италия), Вадим Писарев (Украина) и Инна Дорофеева (Украина).
Фестиваль пройдет на базе санатория «Узбекистан».
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