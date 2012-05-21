В центре Севастополя опломбировали стройку
19:53, 21 мая 2012Крым
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Работали без разрешения
Государственная инспекция по надзору в строительстве, котлонадзоре и за подъемными сооружениями опломбировала несколько объектов повышенной опасности, принадлежащие предприятию «Восход», которое занимается строительством зданий в центре Севастополя, сообщила пресс-служба инспекции.
«У предприятия нет разрешения на эксплуатацию и обслуживание объектов котлонадзора повышенной опасности. Также не заключен договор с какой-либо организацией, специализирующейся на обслуживании автокрана и подъемника. Своевременно не проводится их техническое освидетельствование», - отметили в пресс-службе.
Директор предприятия привлечен к административной ответственности.
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