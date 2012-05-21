В Ялте депутаты дарят друг другу электронные сигареты

На сессии Ялтинского городского совета депутат Андрей Кубрак преподнес в подарок своим коллегам, которые курят, электронные сигареты, а также информационные материалы, свидетельствующие о вреде курения, сообщает пресс-служба исполкома города.

«Этим жестом депутат решил напомнить о том, что решением сессии Ялтинского городского совета от 6 июля 2010 года запрещено курение в общественных местах - на детских и спортивных площадках, остановках общественного транспорта, в подъездах домов, общежитий, в лифтах, таксофонах, в подземных переходах», - отмечает пресс-служба.

Как объяснил депутат, своими действиями он поддерживает акцию, направленную против курения в общественных местах, инициатором которой выступает Всемирная организация здоровья.

Депутат обратился с просьбой к мэру Ялты дать протокольное поручение разместить информацию о вреде курения и запрете курения в общественных местах, а также с помощью трафарета нанести на остановках общественного транспорта и в других местах массового скопления людей надписи о запрете курения.