СИЗО Симферополя получит миллион на ремонт

17:50, 21 мая 2012
Крым
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Деньги дал парламент

Следственный изолятор Симферополя получит миллион гривен на хозяйственные нужды, сообщает КИА со ссылкой на депутата Верховного совета Крыма Виталия Нахлупина.

«Сегодня могу с некоторой радостью сказать, что выделены деньги в размере миллиона гривен. Думаю, этой суммы должно хватить на ремонт вентиляции и решение некоторых других проблем», – сообщил Нахлупин.

Деньги были выделены на последней сессии парламента Крыма в рамках программы обеспечения общественной безопасности.

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