СИЗО Симферополя получит миллион на ремонт

Следственный изолятор Симферополя получит миллион гривен на хозяйственные нужды, сообщает КИА со ссылкой на депутата Верховного совета Крыма Виталия Нахлупина.

«Сегодня могу с некоторой радостью сказать, что выделены деньги в размере миллиона гривен. Думаю, этой суммы должно хватить на ремонт вентиляции и решение некоторых других проблем», – сообщил Нахлупин.

Деньги были выделены на последней сессии парламента Крыма в рамках программы обеспечения общественной безопасности.