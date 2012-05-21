СИЗО Симферополя получит миллион на ремонт
17:50, 21 мая 2012Крым
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Деньги дал парламент
Следственный изолятор Симферополя получит миллион гривен на хозяйственные нужды, сообщает КИА со ссылкой на депутата Верховного совета Крыма Виталия Нахлупина.
«Сегодня могу с некоторой радостью сказать, что выделены деньги в размере миллиона гривен. Думаю, этой суммы должно хватить на ремонт вентиляции и решение некоторых других проблем», – сообщил Нахлупин.
Деньги были выделены на последней сессии парламента Крыма в рамках программы обеспечения общественной безопасности.
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