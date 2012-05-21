В Ялте на улице бомж пытался продать патроны

В Ялте правоохранители задержали мужчину с пакетом патронов для малокалиберной винтовки, он пытался продать их прохожим, сообщает «Центр» со ссылкой на Ялтинское управление милиции.

В дежурную часть милиции поступило анонимное сообщение о том, что неизвестный, на вид без постоянного места жительства, предлагает прохожим патроны для винтовки.

Прибывший наряд ППС задержал мужчину.

Правоохранители изъяли 45 патронов для стрельбы из малокалиберной винтовки.

Милиция устанавливает, как патроны оказались у задержанного.