ДТП в Севастополе: 1 погибший, 4 ранены
15:25, 21 мая 2012Крым
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Авто влетело в дерево
Один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате столкновения автомобиля с деревом в Севастополе, сообщила пресс-служба ГАИ.
«32-летний водитель Mitsubishi Lancer на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево», - сообщила пресс-служба.
Пассажир автомобиля, 31-летняя женщина погибла, а водитель и еще трое пассажиров - 19-летних юношей - доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
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