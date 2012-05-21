ДТП в Севастополе: 1 погибший, 4 ранены

Один человек погиб, еще четверо получили травмы в результате столкновения автомобиля с деревом в Севастополе, сообщила пресс-служба ГАИ.

«32-летний водитель Mitsubishi Lancer на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево», - сообщила пресс-служба.

Пассажир автомобиля, 31-летняя женщина погибла, а водитель и еще трое пассажиров - 19-летних юношей - доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.