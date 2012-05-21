Крымчан научат играть в шахматы

Спецкурс «Учимся, играя в шахматы», введут с 1 сентября в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Крыма, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорта республики, которое выступает инициатором спецкурса.

Шахматный всеобуч будет внедряться на базе экспериментальных площадок в детских садах, школах, гимназиях и учебно-воспитательных Симферополя. Евпатории, Ялты и Судака.

Для учителей спецкурса организуют мастер-классы, запланировано также приобретение специализированного оборудования и инвентаря для игры в шахматы.

«Крым станет пилотным регионом по внедрению шахматного всеобуча», - сообщили в пресс-службе.