Крымчан научат играть в шахматы
15:19, 21 мая 2012Крым
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Спецкурс для школьников
Спецкурс «Учимся, играя в шахматы», введут с 1 сентября в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Крыма, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорта республики, которое выступает инициатором спецкурса.
Шахматный всеобуч будет внедряться на базе экспериментальных площадок в детских садах, школах, гимназиях и учебно-воспитательных Симферополя. Евпатории, Ялты и Судака.
Для учителей спецкурса организуют мастер-классы, запланировано также приобретение специализированного оборудования и инвентаря для игры в шахматы.
«Крым станет пилотным регионом по внедрению шахматного всеобуча», - сообщили в пресс-службе.
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