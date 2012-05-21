В Совмине будет новое управление

В структуре аппарата Совета министров Крыма собираются создать экспертно-аналитическое управление по вопросам инвестиций и инноваций, сообщает КИА.

Проект по внесению изменений в постановление «О системе и структуре органов исполнительной власти Автономной Республики Крым» уже зарегистрирован и находится на рассмотрении постоянных комиссий крымского парламента.

Создаваемое управление позволит повысить эффективность деятельности правительства в реализации предоставленных ему Законом Украины «О Совете министров АРК» полномочий.

Кроме того, проект предусматривает увеличение общей численности органов исполнительной власти Крыма на 11 единиц – до 1054 и предельной численности аппарата правительства – управления делами Совмина на 6 единиц – до 128 единиц.